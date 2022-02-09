سوف يتخلص من بعض أعباء أمريكا.. غزو أوكرانيا سيكلف بوتين الكثير

الشارقة - اميمة ياسر - مقال رأي لروجر بويس حول إمكانية قيام روسيا بغزو أوكرانيا.

وقال بويس إنه بعد الجهود الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة كان "من الواضح بما فيه الكفاية يوم الاثنين أن زعيم الكرملين يوشك على التسامح مع الخطاب الدبلوماسي مع الغرب لأنه يعتقد أن هناك فرصة للحصول على ما يريد - حكومة أوكرانية تفعل ما يقول؛ أوكرانيا (وبيلاروسيا) خارج المدار الغربي بقوة - من دون الاضطرار إلى إراقة الدماء الروسية".

وأضاف "يجب جعل بوتين يفهم أن غزو أوكرانيا سيكون عملا من أفعال إيذاء الذات الأساسي لروسيا، ونهاية حلمها بأن تكون قوة عظمى مع امتداد عالمي".

وأوضح بويس أن "التحليل الروسي للطموحات المبكرة لإدارة بايدن كانت أن الرئيس (الأمريكي) الجديد سوف يتخلص من بعض أعباء أمريكا من أجل التركيز على تحويل التنافس الجيوسياسي مع الصين إلى نوع من الإدارة المشتركة للكوكب".

ورأى أن "الخروج الأخرق من أفغانستان في أغسطس الماضي أوحى للروس بأن أمريكا يمكن أن تتوصل في النهاية إلى تفاهم مع بكين".