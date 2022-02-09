الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وعودة الأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت "منار"، لمصراوي، إن البلاد تشهد بداية من الأربعاء وحتى الخميس المقبل، حالة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات مئوية، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الأربعاء 17 درجة، والخميس 16 درجة مئوية.

وكشفت منار، عن بداية عودة سقوط الأمطار مرة أخرى من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، غير مؤثرة تمامًا على نشاط الأعمال اليومية، منوهة بأن فرصة سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى يومي الأربعاء والخيمس، ضعيفة جدا وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد بداية تغير الكتل الهوائية المؤثرة على كافة أنحاء الجمهورية، وتكون كتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا، مع وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وفي طبقات الجو العليا، يعملان على على حالة من التغيرات السريعة في حالة الجو.

وتابعت: "كما يشهد طقس الأربعاء والخميس، نشاطا للرياح لتسجل سرعات ما بين الـ 40 لـ 50 كيلو متر في الساعة، ما يزيد من الإحساس أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة عن المذكورة أعلاه".

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين الـ 3 لـ 5 أمتارعلى البحر المتوسط.

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