العمرة| مسؤول سعودي يكشف عن 5 دول تخضع للحجر الصحي قبل العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، عن تفاصيل آخر الإجراءات الجديدة الخاصة بالعمرة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "القرشي"، في تصريحات لمصراوي، إن المعتمرين المصريين سيخضعون للحجر الصحي فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.

وأكد أن الحجر الصحي للمعتمرين الوافدين إلى المملكة يشمل عدة دول وهي: "مصر - إندونيسيا - الهند - باكستان - المغرب".

وأشار "القرشي"، إلى أن العودة للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة من جديد في المملكة لن يؤثر على رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية.

وأكد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، أن التباعد الاجتماعي حاليًا، يهدف إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لحماية المعتمرين والمصلين والزوار من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، بشأن جائحة كورونا، هي نفس الإجراءات المعمول بها، وتتمثل في الحصول على اللقاح وعمل حجر مؤسسي بين 3 و5 أيام للقادم إلى المملكة، مع إجراء مسحة في نهاية الحجر الصحي، ومن بعدها يمكن للمعتمر أداء مناسك العمرة وفق الاحترازات الصحية المعمول بها.

اقرأ أيضا:

مسؤول سعودي يكشف لـ"الخليج 365": تعليق الدخول للمملكة من جديد "شائعة"

هل يتأثر موسم العمرة بعد عودة التباعد في المملكة.. مسؤول سعودي يُجيب

هل حددت المملكة تأشيرات العمرة لمصر؟ مسؤول سعودي يُجيب

​