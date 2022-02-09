التقديم الأسبوع المقبل بـ5 مدن.. تعرف على أقساط شقق جنّة (أسعار وشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل في مشروع جنة للإسكان الفاخر.

الوحدات جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأكد الصندوق أنه يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا.

أسعار شقق جنة:

في مدينة 6 أكتوبر تسجل الوحدة الـ120 مترا مليون و150 ألف جنيه، يتم سداد 80 ألفًا كمقدم حجز، ثم استكمال المقدم لـ20% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 150 ألف جنيه، ويتبقى الـ80%، بواقع مليون و111 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ 3,934 جنيه.

في مدينة القاهرة الجديدة تسجل الوحدة الـ120 مترا، مليون و390 الف جنيه، يتم سداد 80 ألفًا كمقدم حجز، ثم استكمال المقدم لـ20% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 203 آلاف جنيه، ويتبقى الـ80%، بواقع 919 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ 4,753 جنيه.

في مدينة الشروق تسجل الوحدة الـ120 مترا، مليون و56 الف جنيه، يتم سداد 80 ألف مقدم حجز، ثم استكمال المقدم لـ20% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 131 الف جنيه، ويتبقى الـ80%، بواقع 844 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ 3,614 جنيه.

شروط الحجز في شقق جنة:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

- و يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها.

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة).

- لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

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