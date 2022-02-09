حدث ليلاً| وزير العدل: أكثر من 90% من العقارات غير مسُجلة.. روسيا تشكك في تصريحات ماكرون عن صفقة أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

يونيسيف: 5.5 مليون طفل في القرن الإفريقي مهددون بسوء التغذية الحاد

قال محمد فال المدير الإقليمي لمنظمة يونيسيف لشرق وجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 5.5 مليون طفل حاليًا في بلدان القرن الإفريقي (إريتريا وأثيوبيا وكينيا والصومال) مهددون بسوء التغذية الحاد، بسبب أزمة الجفاف التي تضرب المنطقة.

"حماية المستهلك": حملات رقابية لضبط الأسواق.. و233 محضرًا بـ9 محافظات

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك بتسعة محافظات حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير 233 محضرًا.

المستشار الألماني يهدد روسيا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا

هدد المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا مجددًا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا.

الرئيس البولندي: الناتو والاتحاد الأوروبي يواجهان أصعب لحظة منذ 1989

أعرب الرئيس البولندي اندريه دودا عن اعتقاده بأن الصراع الأوكراني يمثل أصعب لحظة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي منذ عام 1989.

روسيا تشكك في تصريحات ماكرون بشأن صفقة مع بوتين حول أوكرانيا

شككت موسكو في تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تصعد التوترات مع أوكرانيا.

وزير العدل: أكثر من 90% من العقارات ليست مسُجلة.. "الغالبية العظمى معاها عقود عرفية"

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ.

"العقوبات مبالغ فيها".. تعليم البرلمان يكشف أسباب رفض مجلس النواب لقانون التعليم

كشف الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن أسباب رفض المجلس لمشروع قانون تعديل قانون التعليم، قائلاً: "اليوم كان مشهد رائع في البرلمان حيث أن الرفض كان بالإجماع من الأغلبية والأقلية، ورفض من قبل في لجنة التعليم ورفضته اليوم اللجنة العامة".

"اعتذر لتركي آل الشيخ ".. باسم سمرة: "رد فعلي بشأن محمد صبحي كان غير لبق"

قال الفنان باسم سمرة، إن الفترة الأخيرة شهدت هجوم شديد على الفنان محمد صبحي من اتجاهات مختلفة، وللأسف كان هناك الكثير من المصريين يهاجمونه، مضيفًا: "أن أحد الصحفيين المنتمين لأحد الدول الشقيقة هاجم الاستاذ محمد صبحي بطريقة صعبة جدًا وكان ليا رد فعل خالص من اللباقة وكتبت بانفعال بوست واعتذرت بعده في بوست آخر".

الكرملين: لا مسارات ملموسة حاليًا لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد حاليًا مسارات ملموسة لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية ولا يمكننا الإعلان بعد أنه يتم تلمس مسارات حقيقية بشأن هذه الضمانات.