قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 7:58 صباحًا

قتل جندي من قوات النظام السوري وأصيب خمسة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر اليوم الأربعاء، وفق ما أفات وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، أن القصف الصاروخي، الذي نفذته طائرات إسرائيلية أسفر كذلك عن خسائر مادية.

وقال المصدر العسكري إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وذكر المصدر نفسه أنه حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع للدفاعات الجوية السورية، في محيط دمشق، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية.

وذكر الجيش الإسرائيلي على موقعه في “تويتر” أنه “ردا على صاروخ مضاد للطائرات أطلق في وقت سابق من سوريا، قمنا للتو بضرب بطاريات أرض – جو في سوريا، بما في ذلك الرادارات والمنشآت المضادة للطائرات”.

وأوضح أن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل وفي مدينة أم الفحم والضفة الغربية بسبب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه عقب بلاغ تفعيل الإنذار، تم التعرف على موقع راجمة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الصاروخ انفجر في الهواء ولم يتم اعتراضه.