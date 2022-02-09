بسبب كمامة.. نائبة ديمقراطية بالكونغرس تتعرض لمضايقات جسدية ولفظية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اتهمت عضو الكونغرس الديمقراطية، جويس بيتي، زميلها الجمهوري هال روجرز بـ”بدفعها في ظهرها”وتوبيخها بفظاظة بسبب طلبها منه ارتداء الكمامة الطبية قبل ركوب مترو الانفاق بمبنى الكابيتول.

وكتبت النائبة بيتي من ولاية أوهايو في تغريدة نشرتها عبر حسابها في “تويتر”: “اليوم، في طريقي إلى مجلس النواب للتصويت، طلبت باحترام من زميلي هال روجرز أن يرتدي قناعا عند ركوبنا القطار. فقام بدفعي من الخلف، مطالبا بألا أتأخر في الصعود إلى متن القطار، وعندما طالبته بالتوقف عن مضايقتي .. أجابني بفظاظة: .. قبلي مؤخرتي”.

وأضافت بيتي مخاطبة روجرز: “عضو الكونغرس هال روجرز، عندما تكون مستعدا للنضج والاعتذار عن سلوكك، فأنت تعرف أين تجدني”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن روجرز من ولاية كنتاكي قد اعتذر بالفعل، معترفا بكلماته على أنها “غير مقبولة”.

ولفتت النائبة إلى أن هذه الحادثة هي مظهر آخر من مظاهر الموقف المزدري لأعضاء الحزب الجمهوري تجاه اللوائح الصحية المصممة لوقف انتشار فيروس كورونا.