شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 وإصابة 35 في انهيار أرضي بكولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 35 آخرون بعد أن دفن انهيار أرضي عدة منازل في وسط كولومبيا.

وقع الحادث يوم الثلاثاء في منطقة دوسكيبراداس بالقرب من مدينة بيريرا في أعقاب هطول أمطار غزيرة في إقليم يحيط بالمنطقة يشتهر بزراعة البن.

وقالت وكالة إدارة الكوارث على تويتر فيما يتعلق بالانهيار الأرضي الذي حدث في الصباح الباكر "يشير تقريرنا المحدث إلى إصابة 35 شخصا ومقتل 14، في حين لا يزال شخص في عداد المفقودين".

وأضافت أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأخلت السلطات المحلية عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.

وتشهد كولومبيا عادة انهيارات أرضية بسبب أراضيها الجبلية وتكرار هطول الأمطار وسوء بناء المساكن أو بنائها دون ترخيص.

وشهدت مدينة موكوا في 2017 أسوأ كارثة انهيار أرضي في البلاد خلال السنوات الماضية حيث قتل أكثر من 320 شخصا.