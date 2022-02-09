شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل ارتفاعاً جديدا في معدل الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا، وبالتالي رقما قياسيا جديدا، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 8ر1450، مقابل 1441 أمس الثلاثاء. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 5ر1227، وقبل شهر 9ر.335

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 234 ألفا و250 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 208 آلاف و498 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 272 حالة، مقابل 196 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 11 مليونا و521 ألفا و678 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 8 ملايين و373 ألفا و900 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 119 ألفا و215 شخصا.