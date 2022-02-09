القبض على متهمين بحوزتهما كارتات تلقيح مزيفة في الكرادة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين بحوزتها 30 كارت تلقيح مزيف وسط العاصمة بغداد.

الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الأمن الوطني من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين صادر بحقهما أمر قبض وفق أحكام المادة ٢٨٩ "تزييف" على أثر عملية رصد وتحري في منطقة الكرادة".

وأشار الى ان "المتهمين ضبط بحوزتهما 30 كارت تلقيح مزيف".