شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة العادلى: أعمال مشروع مستشفى العبور المركزى أوشكت على الانتهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها لاستكمال الأعمال بمشروع مستشفي العبور المركزى، وذلك لتذليل أى عقبات والتأكد من سرعة الانتهاء من الإنشاءات بالمستشفى التى تعد أكبر وأحدث مستشفى بالمدينة بقدرة استيعابية تصل لـ220 سريرا.

وأكدت النائبة أميرة العادلى، أن الأعمال بالمشروع أوشكت على الانتهاء، وأنه من المنتظر أن يتم تشغيل المستشفى بكامل طاقتها على النصف الأول من العام الحالى 2022.

وأشادت النائبة أميرة العادلي بالجهد المبذول لاستمرار زيادة معدلات الإنجاز، والانتهاء من تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد له ووفقا للمواصفات المطلوبة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معدلات جودة في استلام الأعمال والمنشآت مع قرب الانتهاء من المشروع.

وكانت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب أوصت بتشكيل لجنة من وزارة الصحة وجهاز مدينة العبور و النائبة أميرة العادلي لمعاينة موقع المستشفي والمباني وإجراءات استلام وزارة الصحة للمستشفي تمهيدا لتجهيزها للعمل في ابريل 2022، وذلك بعد استكمال مناقشات اللجنة للاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لإنشاء مستشفي العبور المركزي بمدينة العبور والذي تقدمت به في أكتوبر 2021 بناءا على رغبات السادة المواطنين من قاطني المدينة والمدن المجاورة لتوفير احتياجاتهم من الخدمات الطبية بشكل لائق.