شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد بكين.. 5 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في تقريرهم الصادر اليوم الأربعاء عن تسجيل خمس حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا متعلقة بالأولمبياد.

وكان من بين المصابين حديثا ثلاثة رياضيين أو أعضاء في الفرق.

وتم اكتشاف تلك الإصابات بعد إجراء حوالى 70 ألف اختبار للكشف عن الفيروس يوم الثلاثاء .

يشار إلى أن جميع الحالات الجديدة اكتشفت من بين الأشخاص في "الحلقة المغلقة" في دورة الألعاب الأولمبية ، والتي تطبق قواعد صارمة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما أن جميع المشاركين في الدورة منفصلون تماما عن أفراد الشعب الصيني ، وهذا يشمل الجميع من الرياضيين إلى الصحفيين.

وللكشف عن الإصابة في أسرع وقت ممكن، يتعين على كل مشارك في الحلقة المغلقة إجراء اختبار يومي.

وبذلك يصل إجمالى عدد الاصابات التي اكتشفت في دورة الالعاب الشتوية في بكين إلى 398 إصابة منذ 23 كانون الثاني/يناير.