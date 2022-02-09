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بيان جديد من الرافدين بشأن عمليات السحب والايداع - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات.
وذكر بيان للمصرف ورد للسومرية نيوز، ان "فروع المصرف مستمرة في استقبال الزبائن الذين يقومون بايداع اموالهم وفتح حسابات التوفير لغرض الحصول على الفوائد الربحية لهم".

واشار البيان الى انه "تم تحديد سعر الفوائد والودائع الثابتة وبامكان المواطنين مراجعة فروع المصرف للاطلاع عليها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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