بيان جديد من الرافدين بشأن عمليات السحب والايداع - عاجل

وذكر بيان للمصرف ورد للسومرية نيوز، ان "فروع المصرف مستمرة في استقبال الزبائن الذين يقومون بايداع اموالهم وفتح حسابات التوفير لغرض الحصول على الفوائد الربحية لهم".

واشار البيان الى انه "تم تحديد سعر الفوائد والودائع الثابتة وبامكان المواطنين مراجعة فروع المصرف للاطلاع عليها".

