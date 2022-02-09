انت الان تتابع خبر بيان جديد من الرافدين بشأن عمليات السحب والايداع - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات.
وذكر بيان للمصرف ورد للسومرية نيوز، ان "فروع المصرف مستمرة في استقبال الزبائن الذين يقومون بايداع اموالهم وفتح حسابات التوفير لغرض الحصول على الفوائد الربحية لهم".
واشار البيان الى انه "تم تحديد سعر الفوائد والودائع الثابتة وبامكان المواطنين مراجعة فروع المصرف للاطلاع عليها".
واشار البيان الى انه "تم تحديد سعر الفوائد والودائع الثابتة وبامكان المواطنين مراجعة فروع المصرف للاطلاع عليها".