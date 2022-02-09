تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بظل كورونا.. هذا مستوى العراق

ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها 4 مستويات، ويشكّل المستوى الرابع الأعلى خطورة، ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

ويتضمن المستوى الرابع 14 وجهة عربية من ضمنها البحرين، ومصر، والعراق، والسعودية، والإمارات.



ويشتمل المستوى الثالث على 4 وجهات، وهي جزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، والمغرب.

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في الإنفوجراف أدناه: