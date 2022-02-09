شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 401 مليون و182 ألفا و406 مصابين، حتى صباح الأربعاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و782 ألفا و814 حالة، فيما تعافى 321 مليون و66 ألفا و246 حالة.

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن بريطانيا سجلت 314 وفاة جديدة بكوفيد-19 و66183 إصابة إضافية.

وسجلت بريطانيا في اليوم السابق، 45 وفاة و57623 إصابة.

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 101864 إصابة مرتبطة بكوفيد-19، الثلاثاء، مقابل 41247 في اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 415 من 326 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 149512 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة في البلاد في فبراير شباط 2020 وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا، والتاسع عالميا.

وسجلت إيطاليا 11.77 مليون إصابة إلى الآن.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بكوفيد-19، الثلاثاء، ارتفاعا من 105 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 73 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 65 قبل يوم.

وسجلت الصين 24 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 46 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 106634 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية 2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة، الثلاثاء، مقارنة مع 2272 إصابة و57 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 444117 من ضمنهم 377600 حالة تم شفاؤها، و23053 حالة وفاة".

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إنها سجلت 177027 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1189 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت إجمالا 26 مليونا و776620 إصابة بكورونا و633810 وفيات.

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، أن تركيا سجلت 111096 إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، أي أقل بقليل من أعلى مستوى يومي قياسي بلغته الأسبوع الماضي، وأعلى حصيلة وفيات يومية منذ شهور.

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول، استقر عدد الإصابات اليومي عند حوالي 20 ألفا لكنه ارتفع منذ ذلك الحين بسبب السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا. وأعلنت تركيا يوم الجمعة تسجيل رقم قياسي بلغ 111157 إصابة.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أيضا وفاة 241 شخصا بسبب كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.