الخارجية الأمريكية تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ للأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع منظومات إطلاق صواريخ موجهة متعددة الفوهات والمعدات ذات الصلة للأردن.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية تكلفتها التقديرية تبلغ 70 مليون دولار.

وأضافت الوزارة، أن الصفقة تشمل شراء 114 صاروخًا موجهًا بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة أحادي الانفجار؛ و114 صاروخ تدريب منخفض المدى، بجانب معدات الدعم؛ والتدريب، وخدمات الدعم الفني واللوجستي.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان صحفي، أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة لوكهيد مارتن للصواريخ وأنظمة مكافحة الحرائق.