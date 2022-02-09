الرئيس الأوكراني: نتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقد قمة مع روسيا وفرنسا وألمانيا، في مؤشر على إمكانية خفض التوتر بين القوى الغربية وموسكو.



وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي :"نتوقع في المستقبل القريب.. أن يكون بإمكاننا عقد المحادثات المقبلة بين قادة صيغة النورماندي الرباعية"، في إشارة إلى المفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع في شرق أوكرانيا.

وتأتي التصريحات الأوكرانية غداة لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قد أكد أن الرئيس الورسي أبدى عزمه احترام سيحترم اتفاق مينسك.

وقال: "يمكننا إيجاد حلول ملموسة.. الهدوء مطلوب بالأقوال والأفعال بشأن أزمة أوكرانيا".

أجرى الرئيس الفرنسي مباحثات مهمة في موسكو، قبل أن يتوجه، الثلاثاء، إلى أوكرانيا ضمن محاولات "خفض التصعيد".

ويشعر الغربيون بقلق حيال إمكان غزو روسيا لأوكرانيا، إذ تعتقد الاستخبارات الأمريكية أن موسكو تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق بعد أن أصبح لديها "بالفعل 70% من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه".

كما يلتقي ماكرون لاحقا في برلين المستشار الألماني، أولاف شولتز، العائد للتو من واشنطن في إطار سلسلة جهود دبلوماسية أوروبية خلال الأسبوعين الراهن والمقبل.

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا العام 2014. ومنذ تلك السنة يتواجه انفصاليون مدعومون من موسكو مع الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

ويعد ماكرون أول رئيس لدولة غربية يلتقي بوتين منذ تصاعد التوتر في ديسمبر/كانون الأول.