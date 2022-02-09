شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن يبحث مع رئيس الاتحاد الأفريقي أوضاع السودان وبوركينا فاسو.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفياً أمس الثلاثاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، حيث بحث المسؤولان السبل الممكنة للمضي قدما في المسائل السياسية والأمنية في أفريقيا، بما في ذلك السودان ومالي وبوركينا فاسو.



جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وفقا ل وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وبحسب البيان، ناقش المسؤولان ضرورة تعزيز الديمقراطية في القارة الأفريقية، وشدّد الوزير بلينكن مجددا على إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لشراكتها المهمة مع الاتحاد الأفريقي، ولا سيما في المبادرات الرامية إلى دعم المؤسسات الديمقراطية لتعزيز السلام والأمن والتي صدرت عن قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي عقدت في الفترة من 5 إلى 6 فبراير (شباط) 2022