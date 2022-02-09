الصحة العالمية بحاجة إلى 16 مليار دولار (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنها بحاجة لتوفير 16 مليار دولار أخرى لدعم البلدان منخفضة الدخل لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت المنظمة أن المبلغ يمثل الفجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية من خلال برنامج أطلقته الأمم المتحدة، حيث سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: "منحنا العلم الأدوات اللازمة لمواجهة كوفيد-19 وإذا تم التضامن في تقاسمها عالميا سنتمكن من القضاء عليه (المرض) عبر خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".

ووفقاً لحسابات الأمم المتحدة، يجب توفير 92% من إجمالي المساهمة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين التي تمثل أكبر الاقتصادات الصناعية والناشئة في العالم.