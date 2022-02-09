الولايات المتحدة الأمريكية تقيد إصدار التأشيرات لمسؤولين صوماليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قيدت إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد المتهمين "بتقويض العملية الديمقراطية" في الصومال.



وأضاف بلينكن في بيان أصدرته الوزارة أن القيود ستُطبق على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين وترهيب الصحافيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.

وقال بلينكن "أفضل طريق نحو سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعاً من انتخابات ذات مصداقية".

وأضاف "يتعين على زعماء الولايات على الصعيدين الوطني والاتحادي في الصومال الوفاء بالتزاماتهم تجاه استكمال العملية البرلمانية بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية بحلول 25 فبراير(شباط)".

ولا توجد حكومة مركزية تتمتع بسلطة واسعة منذ 30 عاماً في الصومال، حيث تُجرى انتخابات غير مباشرة مطولة لاختيار قيادة جديدة، والتي كثيراً ما تُعلق وسط مواجهة بين الخصمين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.