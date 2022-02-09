إيطاليا تحذر روسيا ..وتؤكد أن غزو أوكرانيا له عواقب وخيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني على ضرورة أن تدرك روسيا أن سوف يكون هناك عواقب وخيمة في حال حدوث هجوم على أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.



وقال غويريني، خلال جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إن "الناتو ليس فقط تحالفاً عسكرياً ولكنه أيضاً مجتمع قيم ومبدأ التضامن أساسي"، مؤكداً على أن "الناتو هو حجر الزاوية للأمن في أوروبا".

وأوضح غويريني أن الطريق الرئيسي الذي تعتزم الحكومة الإيطالية اتباعه مع حلفاء الناتو، هو "الإصرار على الحوار"، مضيفاً "نشارك التصميم على إرسال رسالة إلى موسكو وهي أنه في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا ستكون هناك عواقب وخيمة".

وكشف غويريني أن روسيا دفعت الناتو إلى إعادة توجيه وضعه العسكري، مشدداً على ضرورة "مراجعة نهج الردع والدفاع".

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن الموافقة على "مفهوم جديد للردع والدفاع تمت العام الماضي فقط"، مضيفاً "في الوقت نفسه، تم تطوير خطط الاستجابة للتهديدات المرحلية والتي ترتبط بالاحتياجات الإقليمية ودون الإقليمية".

وقال الوزير إن هذه "أنشطة عملياتية تشارك فيها إيطاليا لبعض الوقت"، مشيراً إلى أن هذا "خيار لا يتعارض مع حث الناتو على إبداء اهتمام بجناحه الجنوبي.. نحن نساهم في الأمن الجماعي في الناتو الذي يجب أن ينظر إلى كل جوانب تكوينه"