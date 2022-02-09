فيروس كورونا يتسرّب للبلاط الإمبراطوري الياباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أصيبت الأميرة اليابانية يوكو (38 عاماً) بـفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني أمس الثلاثاء.



وتُعد هذه أول إصابة تسجل داخل العائلة الإمبراطورية.

يُذكر أن الأميرة يوكو هي الابنة الأصغر للأمير الراحل توميهيتو، وهو ابن عم إمبراطور ⁧‫اليابان⁩ السابق أكيهيتو، الذي تنحى عن العرش طوعاً لأسباب صحية العام 2019.