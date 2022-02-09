اخبار العالم

فيروس كورونا يتسرّب للبلاط الإمبراطوري الياباني

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس يتسرّب للبلاط الإمبراطوري الياباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أصيبت الأميرة اليابانية يوكو (38 عاماً) بـفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني أمس الثلاثاء.

 

وتُعد هذه أول إصابة تسجل داخل العائلة الإمبراطورية.

 

يُذكر أن الأميرة يوكو هي الابنة الأصغر للأمير الراحل توميهيتو، وهو ابن عم إمبراطور ⁧‫اليابان السابق أكيهيتو، الذي تنحى عن العرش طوعاً لأسباب صحية العام 2019.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا