أوروبا تؤكد أن زيارة ماكرون لروسيا شكلت "عنصر انفراج"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى روسيا حملت معها "عنصر انفراج" في الأزمة بشأن أوكرانيا.



وقال بوريل في ختام زيارته إلى واشنطن "ما دام هناك استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتحاور، أعتقد بأنه سيكون هناك أمل في عدم الدخول بمواجهة عسكرية".

وأضاف أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى روسيا، الإثنين، واجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين شكلت "إشارة إيجابية" و"مبادرة جيدة"، قائلا "أعتقد أنها تشكل عنصر افراج".

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، ما أثار اتهامات من الولايات المتحدة ودول أوروبية بأنها تستعد لغزوها.

ونفت روسيا أن تكون تخطط لغزو جارتها، لكن الولايات المتحدة حذّرت من أن موسكو حشدت 70 % من القوات التي قد تحتاجها لتنفيذ توغل واسع النطاق.

لكن التصعيد العسكري ترافق مع دبلوماسية مكثفة لتجنب حصول حرب، حيث وصف بوريل الوضع في وقت سابق بأنه الأكثر خطورة على أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.

وبعد لقاء ماكرون مع بوتين قال الرئيس الفرنسي إنه يرى حلولا "ملموسة" للأزمة، وقد تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي بأنه لن يكون هناك مزيد من التصعيد، لكن بوريل ورغم تفاؤله قال إن المشكلة "لم تحل بعد".

وأضاف أن "زيارة الرئيس ماكرون لموسكو كانت مهمة، لكنها لم تحقق معجزة"، مع عدم وجود إشارات بخفض التصعيد من قبل روسيا.