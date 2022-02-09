شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 49 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى مليون و131 ألفا و248 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية حاجز 40 ألف إصابة، حيث كان أعلى رقم قياسي يومي سابق تم تسجيله 38 ألفا و689 يوم الأحد الماضي ، عندما تخطت كوريا الجنوبية حاجز المليون إصابة إجماليا، بعد مرور عامين على تسجيل أول إصابة في البلاد.

كما سجلت البلاد 21 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6943 شخصا.

وحتى يوم الثلاثاء، تلقى 59ر28 مليون شخص ، أو 7ر55% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة. ووصل عدد الاشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 16ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 86% من إجمالي عدد السكان.