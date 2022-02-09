شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى ضوابط تأسيس شركات التصكيك السيادى وفقا للقانون الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت المادة (16) من قانون الصكوك السيادية ضوابط بشأن المستندات المطلوبة لتأسيس شركات التصكيك السيادى والضوابط التي تلتزم بها الشركة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

ووفقا للقانون:

على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :

- النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .

- شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة .

- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .

وتلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :

- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .

- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة .

- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .