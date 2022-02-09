عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بولس فهمي.. أول قبطي يرأس المحكمة الدستورية المصرية

الأربعاء 9 فبراير 2022

الخليج 365

عين الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، ويتسلم مهام عمله الأربعاء.



بولس، الذي عين بالنيابة العامة وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف حتى عام 2011، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.

بولس الذي أصبح أول قبطي رئيساً للمحكمة الدستورية، عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، لديه العديد من المؤلفات والأبحاث، وعمل في السابق مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، وأشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وسبق القرار صدور آخر جمهوري حمل رقم 50 لسنة 2022، بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو، إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.

جاء هذا بسبب وعكة صحية ألمت بالمستشار سعيد مرعي عمرو، أعجزته عن مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.