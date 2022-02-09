شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بمناقشة أزمة عدم تعيين أوائل الخريجين بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب مناقشة عامة حول أزمة عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية، مضيفا أن أوائل الخريجين يعانون أشد المعاناة منذ أكثر من 8 سنوات من البطالة وتردي أوضاعهم المعيشية والعمل في مهن لا تناسب مستواهم العلمي وتفوقهم بعد وقف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين.

وأضاف النائب عمرو درويش: "والآن بعد أن بعثت قراراتكم الأمل في صدورنا من جديد على إثر توجيهات الرئيس السيسي وصدور القرار الوزاري رقم 3021 لسنة 2021 الخاص بحصر أوائل الخريجين ودراسة الاستفادة منهم في الجهاز الإداري للدولة من دفعة 2014 حتى دفعة 2021، نجد هناك تقاعس من الكثيرين في تنفيذ توجيهات للاستفادة من أوائل الخريجين في الجهاز الإداري للدولة وفق قرار رئيس الوزراء رقم 3021 لعام 2021".