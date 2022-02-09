شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية الأحزاب: نتواجد على أرض الواقع والشباب له مكان فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ناقشت فى الصالون السياسى، "التنسيقية بين الماضى والحاضر والمستقبل"، مضيفة أنه من أولويات التنسيقية هى ثقة القيادة السياسية بالشباب المصرى، وعمل الشباب على نفسه لكى يكون له مكان فى قيادة الدولة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الشباب المصرى صدق وأمان خلال الفترة القادمة سيكون متواجد فى الحياة السياسية، ويقدر يحقق انجازات على ارض الواقع، ونوعد الشعب المصرى أننا لا نرغب إلا فى مصلحة البلد.

وتابعت النائبة: "بعد مرور 3 سنوات على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متواجدين فى الشارع المصرى ويشهد الجميع خلال الفترة الاخيرة على المستوى التشريعى والشارع وأغلب الشباب المهتم بالسياسة وغير مهتم وحققنا المرجو فقط ولكن التجربة فى المستقبل نعمل حاليا على أول مادة زيادة الثقة فى الشباب والحياة النيابية".