شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية: مبادرة حياة كريمة تشيد مدارس لمواجهة التسرب من التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا فايز، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب يرفض تعديلات قانون التعليم لتغليظ عقوبة التغيب عن الحضور بالمدارس، معقبة: "يسعى لتقديم عقوبات وغرامات مالية ويتنافى تماما مع رؤية القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وفى ظل جائحة كورونا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة اكسترا نيوز: "مشروع القانون تم رفضه لما نعانيه من خلل على الأرض وهناك قانون يعوق العملية التعليمية، والقيادة السياسية وجهت بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات لتعديل مسار العملية التعليمية فى مصر".

وتابعت النائبة: "فى ظل وباء كورونا التعليم أون لاين ولا يمكن فى أى دول فى هذه الأزمة فرض غرامات وعقوبات على المواطنين، والتهرب من التعليم هى ظاهرة عالمية ولابد من مواجهتها، وهناك أسباب للتسرب من التعليم متشعبة وفى غاية من التعقيد ومرتبطة بمثلث الرعب وهو الفقر والجهل والمرض، ومبادرة حياة كريمة تقوم على تصميم مدارس لمواجهة التسرب من التعليم وتحسين جودة التعليم وخلق بيئة جاذبة للطلاب للتعليم، وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل وتكافح التسرب من التعليم".