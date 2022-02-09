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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن سبب انفجار أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن سبب الانفجار الذي وقع في أبوظبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ناتج عن انفجار أسطوانة غاز.
وكانت وكالة الأنباء، أفادت بوقوع حريق هائل في أحد البنايات بشارع حمدان، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.
وأضافت الوكالة، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في الفرق المختصة بإخماد الحريق، و إخلاء البناية احترازيا و السيطرة على الموقف و جاري عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.
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