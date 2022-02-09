شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حريق هائل في أبوظبي وإخلاء مبنى احترازيًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وكالة الأنباء الأماراتية “وام”، بوقوع حريق هائل في أحد البنايات بشارع حمدان، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وأضافت الوكالة، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في الفرق المختصة بإخماد الحريق، و إخلاء البناية احترازيا و السيطرة على الموقف و جاري عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

فيما زعم رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحريق نتيجة انفجار لم يُعرف مصدره، وسنوافيكم بالتفاصيل.