شكرا لقرائتكم خبر عن صرخت بأعلى صوتها «الله اكبر».. منع طالبة «مسلمة» من دخول الجامعة في «الهند» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ، وثقوا من خلالها معاناة المسلمين في الهند والإساءة للطالبات المسلمات، بسبب الحجاب ومنعهن من دخول الجامعة.

ووثق أحد المقاطع المتداولة، منع فتاة مسلمة من الدخول للجامعة بسبب قانون منع ارتداء الحجاب.

وظهر خلال المقطع قيام مجموعة من الطلاب الهندوس بملاحقتها وشتمها، فما كان منها إلا أن صرخت في وجههم بأعلى صوتها “الله اكبر .. الله اكبر !!”.

ونشر مرصد الأقليات المسلمة، مقطع فيديو وثق أيضا من خلاله معاناة الطالبات المسلمات في الهند ومنعهن من دخول الجامعة بسبب الحجاب.

وأظهر المقطع هجوم عدد من الطلاب الهندوس على الطالبات، في مدينة كارناتاكا في الهند لإرغامهن على خلع الحجاب، على مرأى ومسمع من الشرطة التي كانت متواجدة في الموقع ولم تحرك ساكنًا.