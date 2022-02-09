شكرا لقرائتكم خبر عن على الهواء مباشرة.. فضيحة داخل برلمان دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة هي الأولى من نوعها وعلى الهواء مباشرة، فتحت نائبة في برلكان دولة الاحتلال، جوالها وردت على مكالمة من والدتها، أثناء وجودها في المنصة.

جاء ذلك خلال جلسة في الكنيست مكرسة لقضية برنامج التجسس “بيغاسوس”.

وهاتفت النائبة أمها أما الجميع قائلة : “ألو ماما.. أنا في الاجتماع الآن”، وذلك في جلسة للكنيست بثتها قناته التلفزيونية على الهواء مباشرة.

وقد حاول نائب رئيس الكنيست، مقاطعتها، إلا أن النائبة الإسرائيلية واصلت حديثها مع أمها قائلة: “ماذا أريد أن آكل يوم السبت؟ استوضحي عن ذلك من أولئك الذين يعملون في إن إس أو ( الشركة صاحبة برنامج التجسس)، فهم على علم بذلك”.

وحول سبب القيام بذلك قالت النائبة الصهيوينة إن ما جرى كان “تمثيلية” لتوضيح عبثية تنصت الشرطة الإسرائيلية على المكالمات الهاتفية.

من جانبه كتب نائب رئيس الكنيست إيتان غينزبرغ على حسابه في تويتر: ” إن النائبة ربما حاولت إيصال رسالة مهمة إلى الحضور، لكنها ارتكبت عملا مخزيا لا يليق بهذه المنصة”.

وأضاف: “طالما بقيت رئيسا للاجتماعات، فلن يجرؤ أحد على الاستهزاء بالكنيست والتقليل من هيبته”.