شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع إدارة بايدن تجنب تكاليف الحرب مع روسيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية من التداعيات الطويلة الأمد لعدم السعي إلى اتفاق مع روسيا بخصوص الأزمة الأوكرانية.

وبحسب مقال لـ «ماثيو بوروز»، الضابط السابق بالمخابرات المركزية الأمريكية، قبل الاندفاع إلى مواجهة شاملة مع روسيا، يجب على إدارة بايدن النظر في العواقب طويلة المدى على الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف: حذر بعض المعلقين من تصعيد الحرب العالمية الثالثة وعدم فعالية العقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع ذلك، هناك عواقب إستراتيجية أخرى من الصراع مع روسيا يجب على الولايات المتحدة محاولة تجنبها.

وأردف: كان العقدان الماضيان حافلين بالمفاجآت المؤسفة، يتذكر معظمهم كيف وعد القادة السياسيون الأمريكيون بجلب الديمقراطية إلى أفغانستان والعراق فقط، وانتهت هذه التجارب المكلفة، لا سيما في حالة أفغانستان، بتراجع مذل.

وتابع: في حين أن روسيا هي المحرض على الأزمة الحالية، هناك نتائج يجب أن تشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق بشأنها.

ومضى يقول: من المعروف أن التأثيرات من الدرجتين الثانية والثالثة يصعب تمييزها مسبقًا، وكان العداء الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الغربيين، في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أمرًا لا يمكن تصوره في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر مباشرة عندما كان هناك فيض من التعاطف لخّصه عنوان صحيفة «لوموند»: «نحن جميعًا أمريكيون»، خلال أزمة الصواريخ الكوبية، كان نيكيتا خروتشوف بالكاد يفكر في أن يتم إجباره على الاستقالة، وهو ما حدث في النهاية بعد ذلك بعامين.

وأشار إلى أن التوقعات الدقيقة ليست ممكنة، والأزمة الأوكرانية الحالية لا تختلف في هذا الأمر.

ومضى يقول: مع ذلك، هذا لا يعني أن المحللين والمراقبين يجب ألا يأخذوا في الاعتبار التداعيات طويلة المدى ومنع تلك التي تتعارض مع المصالح الأمريكية، إنه أمر حيوي للغاية في نظام دولي، حيث إنه حتى القرارات الصغيرة والتعديلات التي يتخذها قادة العالم يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة. وتابع: بالاعتماد على ما يقرب من عقدين من الخبرة في العمل على الاستشراف الإستراتيجي، أولًا في المخابرات الوطنية والآن في المجلس الأطلسي، إليكم رأيي بشأن ما يمكن أن يكون على المحك.

وأشار إلى أن التحذير الأول يتلخص في احتمال نشوب حرب باردة جديدة بالفعل، حيث يمكن أن تؤدي الأزمة الأوكرانية المتصاعدة إلى ترسيخ ظهور عالم متشعب.

وأضاف: على النقيض من صمتها بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، أشارت بكين بالفعل إلى دعمها للمخاوف الأمنية لموسكو، لا شك في أن بوتين سيطلب مساعدة الصين لتقليل تأثير العقوبات الغربية عندما يذهب إلى أولمبياد بكين الأسبوع المقبل.

وتابع: إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين لمساعدتها روسيا في التحايل على العقوبات المالية الغربية، فإن التوترات الصينية الأمريكية، المتصاعدة بالفعل، يمكن أن تنفجر في أزمة جديدة.

وبحسب الكاتب، يتوق البعض في واشنطن وبكين إلى فصل اقتصادات بلدانهم عن بعضها البعض، على الرغم من التكاليف المرتفعة لفعل ذلك، وأن التقديرات تشير إلى أن الشركات الأمريكية قد تخسر 190 مليار دولار سنويا في الناتج المفقود، بينما سيشهد المستثمرون الأمريكيون عجزًا يصل إلى 25 مليار دولار، وغني عن القول إن الصدمة الاقتصادية التي ستنجم عن الفصل بين أكبر اقتصادين في العالم ستخرج الانتعاش العالمي عن مساره في الوقت المناسب تمامًا.

وتابع: ثانيا: إذا وضعنا جانبًا مسألة فعاليتها في ردع أو معاقبة روسيا، فمن المرجح أن تسرع العقوبات الأمريكية والأوروبية خطط الصين لتطوير عملتها الرقمية، مما يساعد روسيا وهي نفسها على تجنب العقوبات الأمريكية الثانوية. ونبّه إلى أن روسيا طورت بديلًا لنظام سويفت يسمى نظام نقل الرسائل المالية (SPFS)، لكن اليوان الرقمي من شأنه أن يُمثل تحديًا أكثر قوة للدولار الأمريكي مع احتمال تعزيز نفوذ الصين بين دول مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف: ثالثًا، يمكن أن تتفاقم الانقسامات التي ظهرت بالفعل بين الولايات المتحدة وشركائها في أوروبا الغربية إذا قامت موسكو بالانتقام من العقوبات الأوروبية بقطع إمدادات الغاز.

وتابع: تشير التقارير الإعلامية بالفعل إلى تزايد قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مثل هذا الاحتمال، للتحوط من هذا الخطر، تواصلت الولايات المتحدة مع قطر، بينما يخطط الاتحاد الأوروبي أيضًا للتحدث مع أذربيجان، ومع ذلك، يعتقد Bruegel، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل، أن العثور على مصادر بديلة لن يكون كافيًا لتعويض خسارة الغاز الروسي المستورد، والذي يشكل حاليا 40 ٪ من إمدادات الطاقة في أوروبا.

وأضاف: وفقًا لتحليل بروغل، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى كبح الطلب، مما يعني اتخاذ قرارات صعبة ومكلفة للحكومات التي تكافح من أجل الحفاظ على التعافي الاقتصادي.

وتابع: على الرغم من أن الشتاء الأوروبي لم يكن باردًا كما كان متوقعًا، فإن درجات الحرارة المنخفضة قد تؤدي بسهولة إلى تفاقم معضلة أوروبا.

وأردف: لا شك في أن الحكومات الأوروبية سوف تواجه اللوم من مواطنيها إذا كان هناك نقص في الإمدادات أو إذا خرجت أسعار الطاقة عن السيطرة، كما أن الاضطرابات طويلة المدى في الحياة اليومية للأوروبيين سوف تسبب الاستياء، ومن المحتمل أن تدفع العديد من الحكومات الأوروبية للانفصال عن واشنطن، والنأي بنفسها عن قضية أوكرانيا.

وتابع: يجب ألا تضيع أبدًا أزمة جيدة تجلب فرصًا كبيرة. على الرغم من صعوبة تخيّل ذلك، فإن حل قضية أوكرانيا يمكن أن يكون بداية لتحسين كبير في العلاقات بين روسيا والغرب، ويمكن أن يساعد الرئيس جو بايدن في التراجع عن الضرر الذي لحق بصورته والناجم عن الانسحاب المتسرع من أفغانستان، مما يعزز شعبيته المتدنية.

وأضاف وبالمثل، فإن الاتفاق الذي يمكن لروسيا أن تدعي منه أيضًا بعض المكاسب قد تساعد في إقناع بوتين بأنه قادر على التعامل مع الغرب وتجعله أقل ميلًا لتعميق العلاقات مع الصين.

وتابع: يمكن أن يؤدي الاتفاق المتبادل الذي يعزز الحد من التسلح وتدابير بناء الثقة الأخرى إلى تحسين وجهات نظر الولايات المتحدة بشأن الرغبة في التفاوض بشأن اتفاقيات الحد من التسلح والحد من الصراع مع الصين.