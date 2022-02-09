شكرا لقرائتكم خبر عن الليبيون يترقبون جلسة حاسمة لاختيار رئيس الحكومة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد البرلمان الليبي جلسة حاسمة يوم غد الخميس، في مدينة طبرق؛ للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعلن قبول ترشح فتحي باشاغا وخالد البيباص للمنصب خلفا لعبدالحميد الدبيبة، كما أعلن اعتماد «خارطة الطريق» التي تنص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهرا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري. وزاد الجدل حول مصير حكومة الدبيبة بعدما أعلن مجلس النواب الليبي عزمه على اختيار رئيس جديد للحكومة التي تم تحديد مهمتها بقيادة المرحلة الانتقالية، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعذر إجراؤها. ويعتبر مجلس النواب أن حكومة الدبيبة أصبحت «منتهية الولاية» بسبب إرجاء الانتخابات، ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض الدبيبة قرار المجلس، مؤكدا عزم حكومته على الاستمرار في عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. من جهته، شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أن المصالحة الوطنية هي كلمة السر الوحيدة لإنهاء الأزمة.