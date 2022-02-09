شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفتح باب الترشح مجددا لرئاسة العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم الأربعاء.

وقال الحلبوسي إنه نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي دون انتخابه، قرر البرلمان فتح باب الترشيح للمنصب من غد (اليوم الأربعاء) ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح أن آلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تأتي استنادا لقانون الترشيح لهذا المنصب وفق الدستور العراقي.

وكان من المقرر أن يشهد البرلمان العراقي الإثنين، عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق، لكن مقاطعة الكتل الكبرى في البرلمان حالت دون عقدها، فضلا عن أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت أصدرت قرارا مؤقتا بإيقاف المرشح الأبرز للمنصب، هوشيار زيباري، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، مسجلة لدى هيئة النزاهة الاتحادية.