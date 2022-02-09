عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

الأربعاء 9 فبراير 2022

الخليج 365

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى "لأهداف معادية" في سماء دمشق.



ولم تكشف الوكالة السورية عن مزيد من التفاصيل، بينما تحدث التلفزيون السوري عن أن الدفاعات الجوية تسقط عددا من "الصواريخ المعادية" في محيط دمشق، ونشر مقطع فيديو لتصدي الدفاعات الجوية للأهداف.

وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، أن صاروخا مضادا للطائرات أُطلق من الأراضي السورية تجاه إسرائيل، وانفجر في الجو قبل سقوطه.

وكانت صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في شمال إسرائيل، بحسب الجيش ،الذي قال في وقت سابق، على "تويتر" إنه يتحقق مما إذا كان قد وقع هجوم.

وأفاد الجيش بأن صفارات الإنذار دوت بالقرب من بلدة أم الفحم الإسرائيلية، شمال القدس، وفي الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.