عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط التوتر مع روسيا.. كورونا يصيب وزير دفاع أوكرانيا

الأربعاء 9 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الثلاثاء ، إصابته بفيروس كورونا، لكنه يواصل العمل عن بعد.



وقال ريزنيكوف إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، متابعا في منشور على فيسبوك: "أشعر أنني بحالة جيدة، ودخلت في عزل ذاتي، لكن أواصل العمل".

وساعد ريزنيكوف في قيادة جهود بلاده للحصول على مساعدات عسكرية ودعم من دول حلف شمال الأطلسي، بعدما حشدت روسيا عشرات الآلاف من جنودها قرب حدود أوكرانيا في الأسابيع الماضية.

وتأتي إصابة وزير الدفاع الأوكراني وسط تحذيرات أمريكية بأن روسيا تنتوي غزو بلاده على وقع حشد عسكري روسي قرب الحدود الأوكرانية.

وأجرى ماكرون الثلاثاء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، وذلك غداة عقده لقاء استمر خمس ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يكثف فيه الغرب جهوده لخفض حدة المخاوف من احتمال غزو موسكو جارتها السوفياتية سابقاً.

وأفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه بات يرى "إمكانية" لتحقيق تقدّم في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن النزاع المشتعل في شرق أوكرانيا، بينما أعرب عن تفاؤله حيال وجود "حلول ملموسة وعملية" لخفض التوتر بين روسيا والغرب.

يأتي ذلك فينا توقع الرئيس الأوكراني عقد قمة مع روسيا وفرنسا وألمانيا، في مؤشر على إمكانية خفض التوتر بين القوى الغربية وموسكو.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي :"نتوقع في المستقبل القريب.. أن يكون بإمكاننا عقد المحادثات المقبلة بين قادة صيغة النورماندي الرباعية"، في إشارة إلى المفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع في شرق أوكرانيا.

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا بعد أن سيطرت عليها العام 2014. ومنذ تلك السنة، يتواجه انفصاليون مدعومون من موسكو مع الجيش الأوكراني في شرق البلاد، رغم توقيع اتفاقات مينسك لوقف القتال.