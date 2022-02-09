حظي بتعاطف كبير .. طبيب يقدم استقالته من مستشفى الدمرداش الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد المنعم:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي منشورا لطبيب يدعى محمد الشرقاوي بعد استقالته من مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس.

وقال الطبيب عبر حسابه على فيسبوك، اليوم، إنه تعرض للظلم أثناء العمل داخل المستشفى الجامعي.

وحظي الطبيب بتعاطف كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول منشوره على نحو واسع.

وقال الشرقاوي: "النهارده خلصت إجراءات الاستقالة من جامعة عين شمس وأنا والله لا عايز أبقى معيد ولا مدرس مساعد ولا حتى أستاذ، أنا كل اللى عايزه شوية كرامة وسلام نفسي ومعاملة محترمة، ودي حاجات مش بتتلاقى بسهولة في مستشفيات الجامعة".

وأضاف "طبيب الدمرداش"، أن "مستشفيات جامعة عين شمس تقوم بتفضيل من هم أقدم فى التعيين حتى وأن كانوا من نفس الدرجة العلمية وتخرجوا فى نفس العام، بالإضافة إلى غياب تام للرقابة والمحاسبة من قبل المستشفى".

وتابع: "الجامعة ماشية بنظام السينيوريتي، يعنى الأكبر منك أو اللى استلم قبلك له أفضلية عليك - وطبيعي جدا أنه يكون فيه شوية مميزات للسينيور - لكن للأسف الشديد اللى بيحصل أثناء محاولة تطبيق المميزات دي أنه السينيور (مش كلهم الحقيقة) بيكتسب سلطة مطلقة على الجونيور تخليه يقدر يحرمه أنه ينام أو يروح بيتهم أو حتى يروح ياكل، والكلام دا مش مبالغة"، وفي غياب المحاسبة بيبتدي الطرف صاحب المميزات والسلطة يمارس ساديته ويطلع عقده على كل اللى تحته، والمشكلة انه كلنا رغم اننا اتحطينا في نفس الظروف واخدنا نفس القدر من التعليم لكن للأسف ما اخدناش نفس القدر من التربية، فبيبقى كل طموحك كطبيب لسه مستلم ( جونيور يعني) إنك تروح تلاقى السينيور اللى هتقع معاه شخصية متربية ومعندهاش عقد."

وروى الطبيب بعض المشاكل التي واجهته أثناء عمله مع زملائه أو الأطباء الأقدم منه.

وحاول الخليج 365 التواصل مع الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، لكنه لم يرد.