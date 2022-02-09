اخبار العالم

أستراليا تفتح حدودها أمام السياح الأجانب لأول مرة منذ سنتين... التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - أعلنت أستراليا أنها ستفتح حدودها أمام المواطنين الأجانب بداية من 21 فيفري الجاري، شرط أن يكونوا قد تلقوا التطعيم كاملا ضد فيروس .

 

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الإثنين، إن

مجلس الوزراء قرر إعادة فتح الحدود لجميع حاملي التأشيرات بداية من 21 فيفري الجاري، وأكد أن ذلك سيكون مشروطا بإثبات تلقي جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

 

كما شدد موريسون على أن القيود الصحية والتدابير الحدودية التي اعتمدتها حكومات الولايات المحلية في البلاد ستستمر في التطبيق على جميع الوافدين إلى أستراليا.

 

وأغلقت أستراليا حدودها أمام الأجانب في مارس 2020 بسبب تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

 

وكان عدد الأستراليين الذين سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم محدودا، وفي نوفمبر 2021، بدأت السلطات الأسترالية فتح حدودها بشكل تدريجي، وسمحت لمواطنيها الذين تم تطعيمهم بعبور حدودها دون حجر صحي، فضلا عن السماح بدخول فئات معينة من المواطنين الأجانب.

 

 

 

 

 

 

روسيا اليوم

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا