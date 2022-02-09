48 لبنانيا يهربون من الفقر إلى داعش

أسباب مادية
بدأ أهالي طرابلس منذ أغسطس تداول اختفاء شبان من المدينة التي تفتقر إلى فرص عمل وخدمات أساسية، بينما يشهد لبنان منذ عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. ويقول المصدر الأمني: «قدّمت عائلات الفارين بلاغات عن أبنائها بعد تلقيهم اتصالات منهم من العراق»، باستثناء 5 عائلات لم تعرف شيئا بعد عن أبنائها.
ويرجّح أن تكون «الأسباب المادية» هي الأساس وراء التحاقهم بالتنظيم الذي «وعدهم بدفع رواتب تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار شهريا».
معاناة طرابلس
فاقم الانهيار الاقتصادي الذي يصارعه اللبنانيون منذ عامين معاناة سكان طرابلس الذين كان أكثر من نصفهم تحت خط الفقر قبل بدء الأزمة. وفي بغداد، قال مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، الأحد، إن بلاده تدقّق في معلومات تبلّغتها من الجانب اللبناني إزاء هذا الملف، موضحا أن وزير الداخلية اللبناني سيزور بغداد قريبا، للتباحث بشأنه.
أسباب انضمام الشباب اللبناني لداعش:
الرواتب المغرية
هربا من الفقر
لسوء الأحوال الاقتصادية في لبنان
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