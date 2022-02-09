تخوف “اسرائيلي”… أزمة مع الإمارات بسبب أمن الطيران في دبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

مددت إسرائيل اليوم الثلاثاء مهلة كان يمكن أن تتوقف بانتهائها رحلات شركات الطيران الإسرائيلية إلى الإمارات بعد نزاع أمني بشأن الطيران لكن إسرائيل حذرت من أزمة محتملة مع الدولة الخليجية ما لم يتم حل النزاع.

لكن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أبدى مخاوفه، التي لم يعلن أي تفاصيل بشأنها، من ترتيبات في مطار دبي الدولي، وقال إن شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث ستوقف رحلاتها إلى هناك ما لم يتم التوصل إلى حل.