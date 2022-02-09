مقتل 7 عناصر من “داعش” في غارة شمال العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت القوات الأمنية العراقية عن شن غارة جوية استهدفت موقعا مهما لتنظيم “داعش” الإرهابي أسفر عن مقتل 7 عناصر من التنظيم شمالي البلاد.

وأوضحت “خلية الإعلام الأمني العراقي” في بيان نشرته عبر “تويتر” إن القوات الأمنية تمكنت من رصد “موقع مهم لقيادات عناصر (داعش) جنوب الحضر هو عبارة عن كهف طوله 140 مترا يستخدم كمقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة”.

وأضافت أنه “تم تزويد طائرات F16 العراقية بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع”، مشيرة إلى أن أنه تم توجيه “ضربات دقيقة وبالعتاد الثقيل، أسفرت عن تدمير الوكر صباح اليوم، وبحسب المعلومات الأولية أن بداخله مفرزة مكونة من 7 عناصر إرهابية مهمة وتم قتلهم جميعا”.

وتابعت أن “هذه العملية تعد من العمليات الاستباقية النوعية بعد أن جرى استهداف هذه المفرزة الخطرة في مكان استراتيجي يشكل نقطة مهمة”.