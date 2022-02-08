شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في محاكمة «نتنياهو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت محكمة تابعة لدولة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، حتى يتم استيضاح قضية تنصت الشرطة على الشهود باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس.

وأفادت إعلام الاحتلال، أن “المحكمة المركزية في القدس استجابت لطلب ممثلي النيابة في محاكمة نتنياهو تأجيل تقديم أجوبتهم على سلسلة أسئلة طرحها وكلاء نتنياهو حول قضية برمجية التجسس المعروفة باسم “بيغاسوس”، حتى يوم الأحد كما استجابت المحكمة لطلب النيابة إلغاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا”.

يشار إلى أن محاميي نتنياهو قدموا سلسلة الأسئلة في أعقاب التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا والتي أشارت إلى أن الشرطة استخدمت برمجية “بيغاسوس” لتعقب شهود الحق العام في ملفاته ومقربين منه خلافا للقانون.