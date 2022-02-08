شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل سريع من الداخلية الكويتية.. ماذا حدث في مركز تطعيم كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تدخلت وزارة الداخلية الكويتية، لأجل السيطرة على تدافع الوافدين في مركز التطعيم بمشرف.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن مركز التطعيم في مشرف، قد شهد توافد أعداد كبيرة من الوافدين مساء اليوم، نظرا لاعتقادهم بإمكانية حصولهم على الجرعة الثالثة بلا موعد مسبق.
ونقلت “القبس” الكويتية عن بعض المصادر أن التدافع جاء بعد نشر معلومات غير دقيقة عن إمكانية حصول أي شخص يبلغ فوق الـ 40 عاما على الجرعة التعزيزية بلا مواعيد مسبقة.
ونوهت أن ذلك، وقع قبل تدخل رجال الأمن لتنظيم عملية الدخول والخروج، مبينة أن الجرعة التعزيزية اعتباراً من الغد ستكون لمن هم فوق الـ 40 عاماً بدون موعد مسبق، ولكن في مراكز صحية محددة من قبل الوزارة.
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