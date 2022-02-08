شكرا لقرائتكم خبر عن «ركل وصفع».. تفاصيل اتهام لاعب فرنسي بتعذيب الحيوانات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ظهر اللاعب الفرنسي كيرت زوما في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعذب ويضرب ويصفع قطة بطريقة صادمة.

وتسبب المقطع في حالة من الصدمة في أوروبا والعالم أجمع، وتدخلت جمعيات الرفق بالحيوان مطالبة باتخاذ موقف حيال هذا المقطع.

من جهته ظهر كيرت بعد المقطع وردود الأفعال التي حدثت بسببه وقدم اعتذارا عن هذا السلوك.

من جهتها أدانت هيئة رفاه الحيوان ما فعله اللاعب الفرنسي، بينما قال وست هام الثلاثاء إنه سيتعامل مع اللاعب بشكل داخلي.