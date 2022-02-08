شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة ملف مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر للوقوف على المشكلات التي تواجه مدينتي الغردقة ورأس غارب.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين صالح عوض الله، بشأن عدم توصيل مرفق الصرف الصحي لبعض المناطق لمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى سوء حالة مياه الشرب بمدينة رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

وقال النائب حسام عوض الله، إن جودة مياه الشرب بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر دون المستوى، الأمر الذي تسبب في انتشار الأمراض مما أدي إلي زيادة الأعباء علي الدولة، مضيفا أن عدم تنفيذ وتشغيل الصرف الصحي بالعديد من المناطق بمحافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة علي الرغم من أهمية مدينة الغردقة كمدينة سياحية وبها العديد من المنشآت والمشروعات السياحية التي تعاني من التقصير في عدم توصيل مرفق الصرف الصحي، بجانب معاناة أيضا الأهالي من سكان هذه المناطق من ذلك.