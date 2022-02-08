شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: تعديل قانون الشهر العقارى هام لتحديد الثروة العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة إقرار مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الشهر العقارى، موضحًا أن هناك أهمية كبيرة لتحديد الثروة العقارية في مصر، والتعديلات ذهبت نحو تسهيل الإجراءات وتقليل مدتها الزمنية، والرسوم الخاصة بطلبات الإشهار والتى تم تخفيضها.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "إجمالا كان هناك أهمية لإنجاز تلك التعديلات حتى تدور العجلة، وتستمر الأمور بشكل جيد بخصوص تسجيل العقارات في مصر، ومن خلال حديثنا مع وزير العدل، رأينا أنه كان من الأوجب التوافق ما بين القوانين المتعلقة بالعقارات مثل التصرفات العقارية وقانون المحاماة، تلك هي الجزئية التي كان عليها ملاحظة اليوم".

وأضاف النائب عمرو درويش: "التسهيلات تمثلت في إنهاء التسجيل العقاري وصعوبة وبطء التسجيل، وتم تقليل الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية التسجيل، والمدة الزمنية المتعلقة بمسألة الشهر، التسجيل بشكل سلس ومرن، ووزير العدل تحدث اليوم عن إدخال الرقمنة وأهمية التحور الرقمي اليوم، وبالنسبة لمسألة وضع اليد والعقود العرفية، كان محل نقاش طويل اليوم".