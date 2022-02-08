شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البنك الزراعى المصرى للنواب: نسبة التعثر بمبادرة باب رزق لا تتخطي 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، جهود البنك التى حققها خلال الفترة المقبلة سواء بشأن مبادرة باب رزق أو دور البنك فى قري مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلي أن نسبة التعثر فى مبادرة باب رزق لا يتخطي 5% وبالتحديد 4.9. واضاف "عبد الصادق" خلال اجتماع لجنة التاضمن بمجلس النواب إن مبادرة "باب رزق" في الصعيد هي برنامج بدأ منذ سنة وهو يتيح قرض لأي سيدة تعمل من داخل منزلها ويبدأ من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، لاستخدامه في المشروعات البسيطة، مثل تربية الطيور أو المواشي أو أي حرفة أو تجارة البوص والعلف. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن الغرض من المبادرة هو خلق فرص عمل جديدة للمرأة الريفية، موضحًا أن الصعيد استحوذ على النسبة الأكبر من القروض للسيدات بما يعادل 85%، أي 6430 مواطنا بقرى حياة كريمة بتكلفة تقدر بـ 34 مليون جنيه. وتابع: "البنك حريص على المساهمة بقوة في دعم جهود الدولة لتنمية الصعيد على كافة المستويات من خلال إسهام البنك في تعزيز وخلق الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ودعم صغار المزارعين والمنتجين لخلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة السكان وتحسين جودة الحياة في مدن وقرى الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة".

وأشار سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي إلي أنه هناك توجه اننا نزل الصعيد بقري حياة كريمة، وقد عقدنا بقري حياة كريمة لقاءات مع المواطنين وفخورين اننا اشتغلنا فيها"

وأوضح أن القروض الممنوحة للمرأة 5 مليار و8 من عشرة بمعدل 31 الف متوسط 65 الف"

أوضح أن هناك 5390 سيدة يعملون في البنك مشيرا إلي أن هناك درو للبنك فى سداد ديون الغارمات وايضا مساهمات مع أسر الشهداء كما أن البنك ساهم فى توفير لقاح كورونا وهذا واجب علينا ".

وتابع : نعمل على الأسرة فى الريف بكل الجوانب" مشيرا إلي أن نسبة التعثر فى مبادرة باب رزق لا يتخطي 5% وبالتحديد 4.9.

بدوره اشاد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بدور البنك، مضيفا نأمل أن يكون هناك 1200 فرع و ينجز المهمة الانتشار في كل الاماكن و الفروع مؤهلة"

ودعا أن يوضح البنك مبادرة باب رزق للمواطن، مضيفا : نقول ايه للناس من أجل أن يستفيد المواطن البسيط من برامج البنك وكيف نوجه رسالة للمواطن البسيط ليستفيد مما هو متاح ببرامج البنك الزراعي".