شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش تأخر افتتاح مستشفي أبو كبير وشكاوي مرضي السرطان بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النواب اللواء عبد الله لاشين، وحاتم عبد العزيز، ونبيل عسكر بشأن تأخر إجراءات بناء مستشفي أبو كبير والذى خصصت له الحكومة ما يقرب من مليار جنيه فى الموازنة الحالية، ولم يتم إسناده للمقاولين للبناء حتى الآن.

وقال النائب عبدالله لاشين، خلال اجتماع اللجنة، إن مركز أبو كبير من أكبر مدن محافظة الشرقية، ويزيد عدد السكان فيه على أكثر من 600 ألف مواطن، وهو ما يتطلب سرعة البدء في بناء المستشفى لتطوير المنظومة الصحية، والعمل على توفير العلاج للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من نفس النواب، بشأن عدم تشغيل الوحدة الصحية بقرية المهدية وحمد موسي، علي الرغم من انتهاء العملية الانشائية للوحدتين، وعقبت وزارة الصحة بأنه سيتم تشغيلهما خلال الشهر المقبل.

وشهد اجتماع اللجنة حالة من الغضب خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبين علاء عبدالنبي وإمام منصور، بشأن إلغاء استخراج قرارات العلاج لمرضي السرطان بمستشفي شريف عمر وتحويلها لمستشفى الجامعة بالزقازيق .

وقال النائب علاء عبد النبي، إن المرضي يعانون بشدة من ذلك القرار الظالم، خاصة أن مريض السرطان له ظروف خاصة به وتجعله غير قادر علي التنقل لمسافات كبيرة بين مدن شمال الشرقية التي يخدمها مستشفي شريف عمر ومدينة الزقازيق .

فيما طالب النائب إمام منصور ، بسرعة الانتهاء من حل تلك الاشكالية، متسائلا: ما هي الحكمة من ذلك القرار؟، مشددا علي ضرورة قيام وزير الصحة بإصدار توجيهاته بعودة استخراج قرارات العلاج من مستشفي فاقوس رحمة بمرضي السرطان.